226 de caini au fost adoptati la Constanta in anul 2022

Anul trecut foarte multe familii din municipiul Constantasi-au dorit sa faca un gest nobil, sa inceapa o noua poveste, fapt pentru care s-au decis sa adopte un catel de la Adapostului Public de Animale Abandonate Constanta aflat in grija municipalitatii.In cursul anului 2022, 226 de catei au fost adoptati de oameni cu suflet mare.Va multumim ca ne-ati sprijinit in demersurile noastre de a le gasi un camin si invitam sa fiti alaturi in continuare de campania "Adopta un catel!" care se va ... citeste toata stirea