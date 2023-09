Pe parcursul acestei veri, la nivelul Centrului unic pentru apeluri de urgenta 112 Constanta au fost preluate 231 de apeluri prin care s-a solicitat interventia echipajelor de urgenta pentru persoane aflate in pericol de inec in zona litorala a Marii Negre. Cele mai multe dintre acestea au vizat incidente in statiunea Mamaia, conform unui comunicat transmis sambata de STS.La nivel national, din 1 iunie si pana in 31 august 2023, operatorii STS au preluat si procesat 3.014.806 apeluri ... citeste toata stirea