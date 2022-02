24 februarie - Dragobetele, sarbatoarea iubirii la romani

Dragobetele, sarbatoarea dragostei la romani, isi are radacinile in traditiile dace si in credinta intr-un fel de zeu al iubirii, a carui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic si inceputul primaverii.Numit si Cap de Primavara sau Cap de Vara, Dragobetele, fiul Dochiei, este identificat cu Cupidon, zeul dragostei in mitologia romana si cu Eros, zeul iubirii in mitologia greaca. Local, este numit Navalnicul, fecior frumos care ia mintile fetelor si nevestelor tinere, transformat de Maica ... citeste toata stirea