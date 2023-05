Politistii de frontiera, independent sau in cooperare cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au desfasurat in perioada 01-06.05.2023 mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in Delta Dunarii, descoperind astfel 278 kilograme de peste, de diferite specii.mPestele a fost pescuit ilegal, iar politistii de frontiera au eliberat cele 29 de exemplare vii de sturion, intocmind ulterior 12 dosare penale.Cazuri semnificative:- In ... citeste toata stirea