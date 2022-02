3 barbati retinuti pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat

Urmare a cercetarilor in 5 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat, politisti din cadrul Politiei municipiului Medigidia au depistat trei barbati, de 22, 26 si 30 de ani, banuiti de comiterea faptelor, in perioada 2020-2021, atat in municipiul Medgidia, cat si in localitatile limitrofe.Astfel, in perioada 28-29 mai 2021, doi dintre barbati ar fi patruns, prin escaladarea gardului, intr-o societate comerciala, de unde ar fi ... citeste toata stirea