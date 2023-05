Salvamontistii au salvat 30 de persoane in ultimele 24 de ore, in urma a 18 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta, informeaza luni dimineata Salvamont Romania.Astfel, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 18 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, cele mai multe fiind pentru salvatorii ... citeste toata stirea