33.000 perechi de incaltaminte sport contrafacute, in valoare de 5 milioane euro, depistate in Portul Constanta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu inspectori din cadrul Birourilor Vamale de Frontiera Constanta si Constanta Sud au descoperit in Portul Constanta, in cele patru containere care fac obiectul dosarului penal in care este implicat un cetatean ucrainean cercetat in stare de arest, 32.932 perechi de incaltaminte sport, in valoare totala de 5.000.000 euro, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute.In data de 10. ... citește toată știrea