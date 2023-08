Numarul cetatenilor ucraineni care s-au angajat in Romania dupa declansarea razboiului din tara vecina a atins, in aceasta saptamana, un nou record, potrivit unei situatii saptamanale centralizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.Potrivit datelor MMSS, la nivel national au fost incheiate, pana luni, 7 august, 6.850 de contracte de munca pentru cetateni ucraineni care au fugit din calea razboiului, acesta fiind cel mai mare nivel din 24 februarie 2022 pana in prezent. Cifra ... citeste toata stirea