4 ani de inchisoare pentru cutitarul din Navodari care si-a injunghiat prietenul!

Onel Marius Gabriel a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor. Sentinta a fost data pe 13 mai 2022, de Tribunalul Constanta si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca pe, fondul un conflict preexistent si a consumului de alcool, si-a injunghiat prietenul cu un cutit in spate, punandu-i acestuia viata in pericol.Conform rechizitoriului, in data de 09 decembrie 2021, in jurul orei 22:30, in timp ce se aflau in interiorul unui apartament al unui bloc ... citeste toata stirea