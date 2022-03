41 de locatii temporare de cazare identificate pana acum pentru refugiatii din Ucraina

Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea votarii hotararilor nr. 22 si 23. Prima prevede actualizarea locatiilor temporare pentru cazarea pe teritoriul judetului Constanta a cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina.Astfel, pana in acest moment, au fost identificate 41 de locatii temporare de cazare, insumand aproape 1.600 de locuri. Lista cu ... citeste toata stirea