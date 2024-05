45 de actiuni operative efectuate de politisti impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., in ultimele doua saptamani

In perioada 26 aprilie - 9 mai, politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 45 de actiuni operative (dintre care 9 actiuni de amploare), pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic si consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatica si spalare de bani.In cadrul acestora, au fost efectuate 126 de perchezitii domiciliare si 63 de actiuni de prindere in flagrant ... citește toată știrea