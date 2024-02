47 de suspecti, angajati ai CNAIR, cercetati pentru luare de mita in forma continuata

Parchetul de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-un dosar penal fata de 47 de suspecti, angajati in cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru luare de mita in forma continuata.Ca urmare a unor sesizari ale CNAIR, prin DRDP Timosoara, DGA Arad a declansat astazi verificarea activitatii mai multor angajati ai ACI (Agentia de Control si Incasare) Nadlac 2, precizeaza un comunicat alCNAIR.Persoanele in cauza, care au fost conduse la ... citește toată știrea