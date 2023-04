Cinci cetateni straini au fost retinuti duminica in statiunea Mamaia, pentru trafic de droguri de risc si mare risc, unul dintre ei fiind prins in flagrant delict, in timp ce vindea ecstasy.La data de 30.04.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a 5 inculpati, cetateni straini, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.In cauza s-a ... citeste toata stirea