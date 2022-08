6 ani de inchisoare pentru ca a agresat sexual o minora!

Gheorghe Toma, din Navodari, a fost condamnat la 6 ani ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de agresiune sexuala. Sentinta a fost data pe 21 iulie, de Judecatoria Constanta si nu este definitiva, pe 6 octombrie 2022 urmand a se judeca apelul. Barbatul, in varsta de 68 de ani, este acuzat ca a agresat sexual o minora de 9 ani, care se afla in vizita la sora bunicii sale.In urma probatoriului administrat, in sarcina inculpatului s-a retinut ca, in data de 30.05.2021, in jurul orei ... citeste toata stirea