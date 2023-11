Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in lacul Sinoe620 metri de plase mono-filament cu 55 kilograme de peste.In ziua de 07.11.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, ocazie cu care, pe lacul Sinoe, au descoperit in apa mai multe plase cu captura de peste in ele.In urma verificarilor suplimentare s-a constatat faptul ca lungimea totala a plaselor ... citeste toata stirea