79 de persoane salvate de politistii de frontiera romani aflati in misiune Frontex pe Marea Mediterana

Politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 3064 a Garzii de Coasta, aflata in misiune in Italia, in cadrul Operatiunii Maritime Comune Themis 2024, coordonata de Agentia FRONTEX, au salvat, pe timpul patrularii in apele Marii Mediterane, 79 de migranti aflati pe o barca din lemn de mici dimensiuni, aflata in zona economica exclusiva, la sud de Lampedusa.Scopul principal al Operatiunii Maritime Themis 2024 este de combatere a migratiei ilegale la frontierele externe maritime ... citește toată știrea