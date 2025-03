8 martie - Ziua internationala a femeii

Ziua internationala a femeii, marcata in fiecare an la 8 martie, este sarbatorita in multe tari din intreaga lume. Este o zi in care femeile sunt recunoscute pentru realizarile lor fara a tine cont de deosebiri, fie ca sunt nationale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice.Pe 8 martie 2025, Ziua internationala a femeii este sarbatorita avand tema 'Pentru toate Femeile si Fetele: Drepturi. Egalitatea. Imputernicire'.Tema din acest an face apel la actiuni care pot debloca ... citește toată știrea