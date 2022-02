80 de ani de la scufundarea navei "Struma", ultimul vas cu emigranti evrei care a plecat din Portul Constanta. Povestea singurului supravietuitor

La 24 februarie 1942, nava "Struma", pe care erau imbarcati 770 de evrei care se refugiau in Palestina, a fost torpilata de un submarin sovietic in Marea Neagra. David Stoliar, singurul supravietuitor, a murit in 2014, in SUA, la varsta de 92 de ani. "Struma" a fost ultimul vas cu emigranti romani evrei care a parasit portul Constanta in anul 1941, drama pasagerilor sai fiind elocventa pentru conditiile in care se desfasurau transporturile de emigranti in timpul celui de Al Doilea Razboi ... citeste toata stirea