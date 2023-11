Un grup de 86 de cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, marti, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Cei 86 de cetateni romani si membri de familie au ajuns pe teritoriul Republicii Arabe Egipt prin punctul de frontiera Rafah, in cursul zilei de sambata, fiind preluati ulterior de catre reprezentantii Ambasadei Romaniei in Egipt. ... citeste toata stirea