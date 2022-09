97 de cetateni straini, ascunsi printre marfurile din TIR-uri

In ultimele 24 de ore, politistii de frontieradin cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II, Varsand si Bors, judetele Arad si Bihor, au desfasurat actiuni specifice in domeniul migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, colegii nostri au depistat97 decetateni din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, ascunsi in mai multe mijloace de transport incarcate cu diverse bunuri. Cel mai mare grup, format din72 de persoane, a fost depistat ... citeste toata stirea