A saptea editie a Conferintei Black Sea Cyber Security, organizata de MARCYSCOE (Centrul de Excelenta pentru Securitate Cibernetica Maritima) in parteneriat cu ESDC (Colegiul European de Securitate si Aparare) se va desfasura in perioada 20-22 iunie 2023, in format hibrid, la Universitatea Maritima din Constanta, la sediul din str. Mircea cel Batran, numarul 104.Printre invitati se numara Thomas-Durell Young, Cert., Ph.D., Dipl., Institute for Security Governance, Defense Security Cooperation ... citeste toata stirea