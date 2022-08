A facut circ si l-a amenintat cu moartea pe politistul care l-a prins beat la volan

Costica Preda a fost condamnat la 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de conducere unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si ultraj. Sentinta a fost data de Judecatoria Babadag, pe 10 august 2022, si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, dupa ce a fost prins la volan sub influenta bauturilor alcoolice si condus la spital pentru recoltare probelor biologice, i-a adresat injurii si amenintari cu moartea unuia dintre politistii care il ... citeste toata stirea