A fost aprobat plafonul de garantare pentru Programul Noua Casa la 500 de milioane de lei

Plafonul de garantare pentru Programul 'Noua Casa' aferent anului in curs a fost stabilit, joi, de Guvern, la 500 de milioane de lei, a anuntat, la Palatul Victoria, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin."Programul 'Noua Casa' va continua si in acest an, plafonul de garantare a fost aprobat la 500 de milioane de lei. Criteriile de eligibilitate au ramas ... citește toată știrea