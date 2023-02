A fost aprobata restituirea contributiilor de asigurari de sanatate retinute pentru pensiile peste 4.000 de lei

Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, restituirea esalonata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate retinute pentru pensiile ce depasesc 4.000 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru."Este vorba de o restituire din oficiu pentru sumele retinute in cursul anului 2022, urmand ca acest proces de restituire sa aiba loc intr-un interval asemanator cu cel in care a avut loc retinerea acestor sume, respectiv intr-un interval de un an de zile", a ... citeste toata stirea