A fost arestat dupa ce a furat bani din cutia milei

Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 33 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat (2 fapte).Astfel, in perioada 28-31 ianuarie, cel in cauza ar fi patruns in incinta a trei biserici, situate in municipiul Mangalia si localitatie 2 Mai si Topraisar. Acesta este banuit ca ar fi sustras bani din cutia ... citeste toata stirea