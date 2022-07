A fost gasit pistolul-mitraliera furat de la o santinela care pazea unitatea militara din Mamaia Sat

Pistolul-mitraliera si munitia au fost furate in luna martie de la o santinela care pazea unitatea militara din Mamaia Sat. Ele au fost gasite in urma cu cateva zile. Ministerul Apararii Nationale confirma faptul ca pe 5 iulie au fost gasite pistolul-mitraliera si munitia furate de la santinela. Sambata, 19 martie 2022, putin dupa ora 20.00, un militar care era in serviciul de paza al unei unitati militare de comunicatii (Centrul 110 Comunicatii si Informatica) a fost "atacat prin surprindere" ... citeste toata stirea