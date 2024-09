A fost prins barbatul care a provocat un incendiu la Palatul Parlamentului

Barbatul care a aruncat cu benzina si a provocat un incendiu in sala de expozitii de la intrarea in Palatul Parlamentului a fost prins dupa mai bine de 10 ore de cautari.Acesta este originar din Vaslui si dupa ce a provocat incendiul, a fugit si s-a cazat la un hotel din Capitala. El are 58 de ani si acum se afla in custodia politiei, urmand ca oamenii legii sa stabileasca ce s-a intamplat.Este acuzat de distrugere prin incendiere, o infractiune pedepsita cu inchisoare de la doi pana la ... citește toată știrea