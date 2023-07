Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat, in cursul noptii, un barbat, de 49 de ani, banuit de comiterea infractiunii de omor, informeaza IPJ Constanta.Acesta este suspectat ca, in seara de 25 spre 26 iulie, ar fi omorat un barbat, de 69 de ani, in incinta unei baze sportive din statiunea Mamaia.Barbatul banuit de comiterea crimei a fost incarcerat, pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului ... citeste toata stirea