A fost semnat contractul de finantare a noului CET din Constanta

Astazi, 14.12.2022, la Palatul Victoria, in prezenta domnului prim- ministru Nicolae Ciuca, domnul primar Vergil Chitac a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Sursa de productie energie utila termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta in municipiul Constanta" depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Masura de investitii 3 - Dezvoltarea de capacitati de productie pe gaze, flexibile si de inalta eficienta, pentru cogenerarea de energie electrica si ... citeste toata stirea