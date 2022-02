A furat noua biciclete in zece zile

Politisti din cadrul Sectiei 5 Constanta au identificat un barbat de 28 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat.Astfel, in perioada 8-17 februarie a.c, persoana in cauza ar fi sustras 9 biciclete, asigurate cu sistem antifurt, de la locuintele a 7 persoane (3 femei si 4 barbati), din municipiul Constanta."In cursul zilei de ieri, 21 februarie, politistii de investigatii criminale au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, la locuinta barbatului in ... citeste toata stirea