A inceput amenajarea parcului de pe strada Stefanita Voda din Constanta

Primaria municipiului Constanta informeaza ca au inceput lucrarile de amenajare a parcului de pe strada Stefanita Voda din Constanta.Spatiul in care au functionat pana de curand Galeriile Soveja se va transforma in curand in parc. Dupa semnarea contractului pentru executia lucrarilor si dupa ce a fost predat amplasamentul constructorului a inceput transformarea zonei.Parcul va avea mai multe zone, cum ar fi: spatii de petrecut timp in aer liber, loc de joaca si zone pentru activitati ... citește toată știrea