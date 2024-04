A inceput Saptamana Patimilor. Traditii si obiceiuri

Saptamana Mare a Sfintelor si Mantuitoarelor Patimi ale lui Hristos incepe in Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului, in acest an in ziua de 28 aprilie.Saptamana Patimilor se mai numeste si Saptamana Mare, pentru ca in aceste zile s-au savarsit niste lucruri cat se poate de mari: patimile si moartea Dumnezeu-Omului pentru neamul omenesc.In aceasta perioada, Biserica invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu-se in biserici slujba Deniei.Caracteristica ... citește toată știrea