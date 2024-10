A intrat in vigoare ordinul ANPC privind combaterea "Shrinkflation"

Pe 10 octombrie 2024, a intrat in vigoare Ordinul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) care impune reguli stricte pentru informarea consumatorilor cu privire la reducerea cantitatilor produselor fara modificarea ambalajului sau a pretului, fenomen cunoscut sub denumirea de "shrinkflation", precizeaza roaliment.ro.Conform ordinului, comerciantii sunt obligati sa afiseze in mod clar si vizibil informatii despre schimbarile cantitative ale produselor.Conform ... citește toată știrea