A jefuit Centrul de Primire Medicala Agigea si apoi se dadea bolnav!

Constantin Voroneanu, din Agigea, este un client mai vechi al oamenilor legii. Daca in 2017 era cercetat pentru lovire sau alte violente, dupa ce ii aplicase un pumn unui barbat, de data aceasta a trecut la furturi. Mai exact, acesta este acuzat ca pe 13 aprilie 2021 a furat un telefon mobil dintr-un cabinet al Fundatiei Baylor Marea Neagra, iar anterior, pe 24 martie 2021, in jurul orei 17.00, a patruns in Centrul de Primire Medicala Agigea, in timpul programului de functionare si din camera ... citeste toata stirea