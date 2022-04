A murit generalul Spiroiu, fost ministru al Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca Romania a pierdut, in cursul zilei de ieri, un brav reprezentant al Armatei Romaniei, pe generalul (rtr) Niculae Spiroiu."Intr-un asemenea moment trist cuvintele nu reusesc sa exprime tot ceea ce avem in suflet si am dori sa spunem. Generalul Spiroiu a fost un profesionist desavarsit, o personalitate militara, un exemplu de patriotism si daruire. Un om demn, generalul Spiroiu a reprezentat un model pentru cei care l-au cunoscut. Activitatea si ... citeste toata stirea