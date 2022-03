A murit Lazar Irimea, medic sef al Clinicii II de Obstetrica-Ginecologie Constanta. A realizat peste 10.000 de interventii chirurgicale

Universitatea Ovidius din Constanta aduce un omagiu la trecerea in eternitate a prof. univ. dr. Lazar Irimiea, medic primar obstetrica-ginecologie, si medic sef al Clinicii II de Obstetrica-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, doctor in stiinte medicale. Nascut pe 1 noiembrie 1952, prof. univ. dr. Lazar Irimiea a absolvit Liceul teoretic din Dolhasca, judetul Suceava, profil umanistic, in 1971 si Facultatea de Medicina Generala din cadrul ... citeste toata stirea