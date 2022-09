A murit Nicolae Rotund, un reputat profesor constantean

O veste trista a indoliat lumea literara a Constantei. Profesorul Nicolae Rotund, care a activat ca profesor in cadrul Universitatii Ovidius, a incetat din viata.Prietenii si apropiatii si-au exprimat regretele pentru cel care a instruit mii de studenti si elevi, invatandu-i sa iubeasca literatura si limba romana."Am primit o veste foarte trista. A murit profesorul meu de literatura, domnul Nicolae Rotund. Fara el, eu nu as fi aflat cine sunt. Ma bucur ca am apucat sa ii spun asta de cate ... citeste toata stirea