Vineri seara, Peter Imre s-a stins din viata dupa o lunga lupta cu cancerul. In 2010, omul de afaceri a fost numit director general la Adevarul Holding.Peter Imre a murit la varsta de 60 de ani intr-o clinica din Bucuresti. Peter Imre si-a inceput cariera profesionala in anul 1985, la Hertz Rent-A-Car Budapesta. In perioada 1988-199 a lucrat pentru Phillip Morris, ca si consultant de marketing. Dupa aceasta ... citeste toata stirea