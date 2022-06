A murit proxenetul Arinel, in puscarie, iar fata lui a promis razbunare!

Gheorghe Chirieac Aristocrates, cunoscut ca Arinel, a decedat in penitenciar. Mai exact, potrivit informatiilor noastre, la Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava. Acesta a tot depus cereri, inclusiv de eliberare conditionata, fiind condamnat la 14 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, in 2014, dar mai avea un mandat de 10 ani in asteptare. A depus si o contestatie la executare, ce i-a fost respinsa de Tribunalul Constanta, pe 20 mai. Vestea a venit ca un traznet pentru familie, copiii si ... citeste toata stirea