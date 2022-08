A murit soferul-copil care a provocat cumplitul accident de la Cobadin. Alti trei adolescenti au decedat

Bilantul victimelor din accidentul produs pe 5 august la Cobadin a ajuns la patru. Dupa patru zile de spitalizare, Darius, baiatul de 16 ani care conducea masina, a murit. Ana si Daniela, in varsta de 13, respectiv 16 ani, au murit pe loc, in urma accidentului rutier produs vineri, 5 august, in localitatea Cobadin, judetul Constanta. Dupa doua zile, a murit si adolescentul de 17 ani care se afla in dreapta soferului. Marti, 9 august, a decedat si Darius, copilul-sofer de 16 ani care i-a condus ... citeste toata stirea