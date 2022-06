A murit unul dintre fondatorii trupei Compact

Unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, Lelut Vasilescu, a murit, au anuntat vineri colegii din trupa."Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna... acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit ca a plecat intr-o lume mai buna. Dragul meu prieten Lelut Vasilescu, drum bun!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Compact B.De asemenea, primarul municipiului Campia Turzii, al carui cetatean de onoare a fost Vasilescu, ... citeste toata stirea