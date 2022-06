A murit Valentin Uritescu!

Marele actor Valentin Uritescu a murit la varsta de 81 de ani. Actorul Valentin Uritescu s-a nascut la 4 iunie 1941, in Vinerea, judetul Alba. El suferea de o boala neurodegenerativa severa si fusese internat.A invatat la Liceul Aurel Vlaicu din Orastie, a fost campion la schi si a practicat gimnastica, a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan. Si-a inceput cariera la Teatrul Maria Filotti din Braila, oras in care a ramas 5 ... citeste toata stirea