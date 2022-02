A omorat cu sange rece o femeie, chiar la ea in casa

Un barbat acuzat ca a ucis cu sange rece o femeie a fost arestat, marti, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.Ciprian Alexandru Tincus a intrat in casa unei femei, in conditiile in care cei doi se cunosteau, iar in urma unei altercatii, barbatul a lovit-o pe aceasta atat de tare incat ranile i-au provocat moartea.Judecatorii au decis sa il aresteze preventiv."Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in dosarul de ... citeste toata stirea