A sunat primul clopotel! Prima zi de scoala, cu emotii si... modificari majore!

Primul clopotel! Aproape 3 milioane de copii din toata tara au revenit, cu emotii, in banci, in timp ce altii au pasit pentru prima oara in sala de clasa, intrand astfel in universul cunoasterii. Emotii mari au fost si la Constanta, mai ales pentru scolarii din clasa pregatitoare, dar si la gradinita, pentru prichindeii din grupele mici, care s-au despartit cu greu de parinti, insa dascalii s-au straduit sa le faca aceasta zi cat mai frumoasa.Incarcati de emotie si entuziasm, copiii si ... citeste toata stirea