Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral (ABADL) a semnat contractul pentru lotul Costinesti in proiectul "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)", urmand sa fie amenajate noi suprafete de plaja.In urma licitatiei contractul a fost castigat de compania olandeza Van Oord, care are peste 150 de ani de experienta in constructii hidrotehnice marine. Amintim ca ABADL a incheiat cu aceeasi societate contractele pentru lucrarile ce vor fi executate pentru: Lotul 5 - Eforie, Lotul 7 ... citeste toata stirea