ABADL: fenomenul de cliffing, manifestat in zona Mamaia la linia tarmului, este unul normal, intalnit si pe plajele naturale

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL asigura comunitatea locala din zonelor riverane si turistii ca fenomenul cunoscut sub denumirea de cliffing, manifestat in zona Mamaia la linia tarmului, este unul normal, intalnit si pe plajele naturale.In urma lucrarilor specifice de pregatire a suprafetelor de nisip pentru sezonul cald, plajele vor putea fi utilizate in conditii optime in scop turistic."Reiteram faptul ca fenomenul de cliffing/scarping este un fenomen care nu afecteaza ... citește toată știrea