Accident cu doua autoturisme in Palazu Mare. Cinci raniti, intre care doi copii, transportati la spital

Cinci persoane, intre care doi copii, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut miercuri in cartierul constantean Palazu Mare, in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se pe carosabil.Conform ISU "Dobrogea", la fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere incendii cu apa si spuma, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta. ... citește toată știrea