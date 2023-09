Un barbat si o femeie au fost raniti in aceasta dimineata, la intersectia dintre localitatile Cuza Voda si Medgidia, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit.Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre autoturisme a fost proiectat pe borna care indica intrarea in localitate.La fata locului au intervenit mai multe echipaje ISU care au scos ranitii ... citeste toata stirea