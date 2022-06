Accident mortal in dreptul localitatii Sibioara, pe DN22

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicita sa intervina in cursul zilei de duminica, 5 iunie a.c., pe DN22, in localitatea Sibioara, acolo unde a avut loc un accident rutier.In urma evenimentului rutier au fost raportate 3 persoane incarcerate. La fata locului au intervenit un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD C si un echipaj Saj.Potrivit reprezentantilor SAJ, la fata locului au fost gasite 3 victime. Din ... citeste toata stirea