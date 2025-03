Accident naval pe Canalul Sulina. Un remorcher si doua barje au lovit o ambarcatiune

In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, convoiul format din remorcherul Sf. Pavel si doua barjea fost implicat intr-un incident la iesirea de pe Canalul Mila 23 in Canalul Sulina, precizeaza un comunicat transmis deAutoritatea Navala Romana.Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a vantului estimat la 5 Beaufort din directia nord-vest, convoiul a intrat in coliziune cu o ambarcatiune ... citește toată știrea